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08 Mayıs 2018 14:15

Midyat polisinden sürücülere şekerli uygulama

Mardin’in Midyat ilçesinde Trafik polisleri sürücülere şeker ikram edip, trafik kuralarına yönelik uygulamada bulundu.

Midyat polisinden sürücülere şekerli uygulama

08 Mayıs 2018 14:15


Kenti en işlek caddesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yapan trafik ekipleri hem sürücülere şeker ikram etti hem de kuralların önemini anlattı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya sürücüler önce şaşırdı sonra mutlu olduğu gözlendi.


Trafik polislerini karşısında bulunca heyecanlandığını dile getiren sürücülerden Serkan Ceylan, “Şeker ikram edilip, kuralların hatırlatılması karşısında mutlu oldum. Aşırı hız, emniyet kemeri takmamızın önemi anlattılar. Polislerimize teşekkür ederim” dedi.




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