Midyat polisinden sürücülere şekerli uygulama

Kenti en işlek caddesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında uygulama yapan trafik ekipleri hem sürücülere şeker ikram etti hem de kuralların önemini anlattı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya sürücüler önce şaşırdı sonra mutlu olduğu gözlendi.

Trafik polislerini karşısında bulunca heyecanlandığını dile getiren sürücülerden Serkan Ceylan, “Şeker ikram edilip, kuralların hatırlatılması karşısında mutlu oldum. Aşırı hız, emniyet kemeri takmamızın önemi anlattılar. Polislerimize teşekkür ederim” dedi.