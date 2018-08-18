Midyat uluslararası festivale hazırlanıyor

Midyat taş işçiliği el sanatlarının, telkari sanatının ve yöresel değerlerin yer alacağı festivalin, 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Mardin’de son dönemlerde yaşanan turizm artışı ile birlikte, sonbaharda bölge kültürlerini dünyaya tanıtacak festivaller için hazırlıklar başladı. Midyat ilçesi ilk kez uluslararası festivale imza atarak yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak. Mardin’de birçok etnik kökenin ve din kardeşliğinin sembol ilçelerinden olan Midyat’ta, kaymakamlığın ev sahipliğinde düzenlenecek olan festivalde taş işlemeciliği, gümüşün nakış gibi işlendiği telkari sanatı tüm dünyaya festival aracılığı ile tanıtılacak.

İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, binlerce yıldır insanların bu coğrafyada, kadim kentte farklı etnik, finansal yapı altında dost ve kardeşçe yaşadıklarını söyledi. Tekin, "Aslında bugün Orta Doğu’da özellikle insanların din değerleri üzerinden birbirini boğazladığını görünce, Midyat’ın bu coğrafya için rol model olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

"Uluslararası bir festival olacak"

Eski zamanlarda bölgeden ekonomik ve farklı nedenlerle yurt dışına göç etmiş olan Süryani, Yezidi, Müslüman, Türk, Kürt, Arap bütün vatandaşların ortak bir platformda buluşacakları bir kültür ve sanat festivali düzenlemeyi düşündüklerini dile getiren Kaymakam Tekin, festival kararı verilmeden önce başkanlık sistemi öncesinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın konuya destek verdiğini kaydetti. Kaymakam Tekin, "Daha sonra kaynak bu konuda oluşturuldu. Devamında zaten inşallah insanlarımıza burada bölgemizin kültürünü tanıtan taş işçiliği, gümüş, telkari sanatı bunun ötesinde bitkisel çeşitli ürünler diğer kültürel ürünlerimizin gösterileceği 12-14 Ekim tarihlerinde bir festival düzenleyeceğiz. Bu tabi uluslararası bir festival olacak bundan sonra oluşacak bu tarz kültürel etkinlikler ve festivallerin de işaret fişeği olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Dolu dolu 3 günlük bir festival olacak"

Tüm kültürlerden sanatçıların festivalde yer alacağını ifade eden Kaymakam Tekin, "Memnuniyetle şunu ifade edeyim, özellikle bizim burada arzu ettiğimiz yerel de olsa, farklı Süryani sanatçılarımızdan, Yezidi sanatçılarımızdan, bütün sanatçılarımızı sahnede kendilerini görmek istiyoruz. Yurt dışından bizim bizzat davet edeceğimiz insanlarımız olacak. Bölgeyle alakalı Arap mutfağı, Süryani mutfağı, Yezidi mutfağı olsun Türk, Kürt, Arap mutfağı olsun bunlar hep yer alacak. İnsanlara çeşitli yemekler takdim edilecek. Bunun yanında resim sergisi olacak. Taş işlemesiyle alakalı açık bir sergi sunulacak. Gümüş telkariyle alakalı yarışmalar düzenlenecek. Geziler düzenlenecek. Sokak sanatçıları ve konserlerimiz olacak. Dolu dolu güzel 3 günlük bir festival düzenleyeceğiz" dedi.