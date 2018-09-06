Midyat’a tekstil yatırımları devam ediyor

Mardin’in Midyat ilçesinde, hazır giyim sektöründe teşvikten yararlanan firmaların sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Hükümetin sunduğu teşvik olanakları, girişimciler tarafından karşılık bulurken, Mardin il geneline kıyasla Midyat’ta teşvik belgeli yatırımlarda nitelik ve nicelik olarak daha fazla artış olduğu görülüyor. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) yatırımcıların bu teşviklerden doğru şekilde faydalanmaları amacıyla kendilerine rehberlik edip teknik destek sağlayarak yatırımların artmasına katkı sağlıyor.

DİKA’nın faaliyet gösterdiği Dicle Bölgesi’nde yatırım teşvik belgeli yapılan yatırımlarda son üç yılda hazır giyim sektöründe 61 teşvik başvurusu ile 133 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. Midyat’ta ise 2016 yılında 11 başvuru ile 16 milyon lira, 2017 yılında 13 başvuru ile 28 milyon lira ve 2018 yılı haziran ayı itibariyle 17 başvuru ile 64 milyon lira sabit yatırım yapıldı. Son üç yılda 41 yatırım teşvik belgesi başvurusu ile toplam 108 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teşvikler sayesinde bölgeye ilginin arttığını, yatırım açısından bölgenin oldukça cazip olduğunu söyledi. Altındağ, ajansın yatırımcılarla koordinasyonun sağlanması, gerekli teknik desteğin verilmesiyle Mardin’e ve Dicle Bölgesi’ne değer katacak yatırımların gerçekleşeceğini belirtti. Altındağ, “Devletimizin 6. Bölge kapsamında birçok desteği bulunmaktadır. Ajans olarak görevimiz bu desteklerin yatırımcılara anlatılması ve yatırımcıların bu desteklerden faydalanmasını sağlamaktır. Bölgeye katma değer sağlayacak, istihdamı artıracak her türlü projenin destekçisi olacağız” dedi.