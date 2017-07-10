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10 Temmuz 2017 13:42

Midyat’ın yeşil altını tezgahlarda yerini aldı

Mardin’in Midyat ilçesinde çiftçilerin, tarlalardan topladıkları salatalık ve acurlar tezgahlarda yerini aldı.

Midyat’ın yeşil altını tezgahlarda yerini aldı

10 Temmuz 2017 13:42


Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan yerli salatalık ve acurlar pazarlarda yerini alırken vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatinde tarlalarına inen çiftçiler çuvallara topladıkları salatalıkları kent pazarında satışa sunuyor. Midyat’ın üzümden sonra önemli ürünleri arasında yerli salatalık ve acurun yer edindiğini dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Beşir Evsen, “Yeşil altın dediğimiz salatalık yıllık ortalama 6 bin dönüm ekiliyor. Çiftçilerimizin sattığı ürünler arasından en önemlilerinden birisidir. Bu anlamda çiftçilerimize oda olarak 3 ziraat mühendisimiz var, bu arkadaşlarımız sürekli danışmanlık hizmeti veriyor ve ilgileniyorlar. Çiftçilerimize bol ürün elde etmelerini ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz" dedi.


Esnaflardan Mecit Alpsoy ise, “Acurun kilogramı 4, salatalığın ise 3 TL’ye satıyoruz. Vatandaşlar turşu için alıyorlar yemek için alıyorlar çok güzeldir" diye konuştu.




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