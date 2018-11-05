Midyat'ta ahırda çıkan yangında 9 hayvan telef oldu

Mardin'in Midyat ilçesi Sivrice Mahallesi'nde bilinmeyen sebeplerden dolayı çıkan yangında, 9 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Sivrice Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanların bulunduğu ahırda, bilinmeyen sebeplerden yangın çıktı. Çıkan kıvılcımların samana sıçramasının ardından büyüyerek ahırda bulunan, 5 inek, 2 keçi ve 2 tavuğun telef olmasına neden oldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına alırken, 9 hayvan telef oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.