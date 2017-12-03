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03 Aralık 2017 17:15

Midyat’ta Engelliler Günü etkinliği

Mardin’in Midyat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yapılan etkinlikte, 3 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Midyat’ta Engelliler Günü etkinliği

03 Aralık 2017 17:15


Midyat Kaymakamlığınca, bir düğün salonunun işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Tekin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Baysal, Garnizon Komutanı Vekili Tankçı Yarbay Levent Kaya, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Zafer Pasinlioğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Emniyet Müdürü Temel Salman, Müftü Mehmet Şafii Bilik, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, engelliler ve aileleri katıldı.


Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin, herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, “Engelliler yeter ki gönüllerde olmasın, hepsi aşılır, devletimiz dikkat ederseniz bütün maddi kolaylıkları sağlıyor. Bunun ötesinde zaten engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak bizim kültürümüzde var. Osmanlılarda, Selçuklularda dikkat ederseniz bir her daim millet olarak engelli vatandaşlarımıza şefkatle yaklaştık” dedi.


Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, 4 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.




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