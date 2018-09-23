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Midyat'ta gözü oyulmuş köpek bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde gözü oyulmuş köpek bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde gözü oyulmuş köpek bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda gözü oyulmuş bir köpek gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yiyecek ve su verdikleri köpeği, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü. Burada ilk müdahalesi de yapılan köpeğin alınması için Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.


İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Refüjde gözünden yaralanmış bir köpeğin olduğu ihbarını aldık. İntikal ettik, köpeği tuttuk. Daha sonra köpeği Midyat İtfaiye Grup Amirliğine getirdik. Hayvan Barınağına haber verdik. Gelip köpeği almalarını bekliyoruz” dedi.

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