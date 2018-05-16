Midyat’ta ilk kez kurulan iftar çadırında bin kişi oruç açtı

Midyat Kaymakamlığı Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan çadırlarda kurulan iftar yemeğinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar yemeğine Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, İlçe emniyet müdürü Temel Salman, İlçe müftüsü Mehmet Şafii Bilik, Sanayi sitesi başkanı Nuri Taş, vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, “Bu Ramazanın güzellikle geçmesini, fakirlerin güldüğü, miskinlerin sevineceği, yetimlerin başlarının okşandığı ve nihayetinde samimiyetle güzellikle Ramazan bayramına ulaşmasını yüce Allahtan diliyorum’’ dedi.

Midyat Sanayi Sitesi Başkanı Nuri Taş da, “Ramazanı şerife bizi kavuşturan yüce Rabbimize hamd-u senalar diliyorum ve Ramazan’ın tüm İslam alemine, insanlığa Barış, Huzur getirmesini dileklerimi sunuyorum. Başta Kaymakamımız Hüseyin Tekin beye ve Midyatlı hayırsever iş adamlarına ve kim vesile olduysa bu dayanışma ortamına hepsine teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

İftarını herkes açtıktan sonra dualar edildi.