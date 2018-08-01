Midyat’ta kanalizasyon çukurlarının mazgalları kapatıldı

Midyat ilçesinin en işlek caddesi olan İdil yolunda üstü açık bırakılan ve uyarı levhası bulunmayan kanalizasyon çukurları kapatılarak vatandaşın sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması için gerekli düzeltmeler yapıldı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) vatandaşların şikayetini gündeme getirdiği haber üzerine Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 93. Şube Şefliği yetkilileri, hafta sonu mazgalların takılarak tehlikenin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, gerekli düzeltmelerin yapıldığını belirterek, Midyat Belediyesi’nin refüj çalışması nedeniyle ortaya çıkan 10 kanalizasyon çukurunun geçen hafta sonu kapatılarak, vatandaşın sağlıkla ulaşım sağlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.