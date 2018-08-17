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17 Ağustos 2018 09:50

Midyat’ta korkutan orman yangını

Mardin’in Midyat ilçesinde 5 köyün arasında bulunan ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Midyat’ta korkutan orman yangını

17 Ağustos 2018 09:50

Yaklaşık 500 dönümlük alanı küle çeviren orman yangını sürerken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.


Midyat’a bağlı, Eğlence, Güngören, Yayvantepe, Turgaylı ve Çandarlı Mahalleleri arasındaki, bölgelerde çıkan orman yangınında 500 dönümlük araziyi kullanılmaz hale getirirken, yangın devam ediyor. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlar ormanlık alanda ilerleyemediği için yangına yangın üfleme motoru, patpatlar ile müdahale ederken, mahalle sakinleri ise çalılarla yangını söndürmeye çalışıyor. Vatandaş ve itfaiye ekipleri el birliğiyle yangını söndürmeye çalışıyor. Yangını her mahalle sakini kendi bölgesinde çalılarla söndürmeye çalışırken, havaların sıcak ve otların kuru olması ateşin hızla ilerlemesine neden oluyor.


Yol olmadığı için itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede zorlandığını söyleyen Yayvantepe Mahalle Muhtarı İsmail Erkal, "Şu anda en az 500 dönüm arazi yandı. Araçların gideceği yol olmadığından dolayı itfaiye ekipleri yangın bölgesine araç sokamıyor. Bu da yangına müdahaleyi zorlaştırıyor" dedi.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.




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