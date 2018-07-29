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29 Temmuz 2018 16:04

Midyat’ta tehlike saçan çukurlar vatandaşları tedirgin ediyor

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde açık bırakılan ve uyarı levhası konulmayan kanalizasyon çukurları tehlike saçıyor.

Midyat’ta tehlike saçan çukurlar vatandaşları tedirgin ediyor

29 Temmuz 2018 16:04


Midyat ilçesinin en işlek caddesi olan İdil yolunun ortasında üstü açık bırakılan ve uyarı levhası bulunmayan kanalizasyon çukurları kazaya davetiye çıkarıyor. Bazı çukurların üzeri sadece parçalanmış tahtalarla kapatılırken, yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşıyor. Bir insanın düşebileceği genişlikte olan çukurların bulunduğu caddede esnaf ve vatandaşlar yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor. Yoldan geçen ve çukuru son anda fark eden kimi sürücüler, çukuru işaret ederek insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini dile getiriyor.


Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 93. Şube Şefliği yetkilileri ise konuyla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınacağını ve yüklenici firmanın uyarılıp gerekli incelemenin başlatılacağını belirtti.




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