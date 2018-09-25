Midyat'ta tozlu ve taşlı yol için çalışma başladı

Vatandaşlar yazın toz, kışın çamur derdinden kurtuluyor.

Gölcük Mahallesinde uzun yıllardır toz ve çamur sorunuyla karşı karşıya kalan mahalleli için Büyükşehir Belediyesi ekipleri kolları sıvadı. Mezarlık caddesi ve Bahçelievler Mahallesi bağlantı yollarında asfalt çalışması için iş makineleri kontak çevirdi. Vatandaşların tozdan da rahatsız olmaması için ekipler aralıksız sulama yapıyor. Çalışmaları yakından takip eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Midyat Şube Fen İşleri Kontrol Amiri Abdullah Doğan, “Daha önce yapılması planlanan ancak bir takım nedenlerden dolayı işlemlerin uzamasından kaynaklı Mezarlık Caddesi ve dördüncü caddenin sıcak asfalt yapımına başlamış bulunmaktayız. Büyükşehir belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşaması için elimizde gelen imkanlar dahilinde çabalamaya devam edeceğiz. Bu yolları bitirdikten sonra diğer yol projelerimize başlayacağız. Bu süreçte halkımızdan ricamız, biraz daha sabırlı olmalarını diliyoruz” dedi.

Çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlardan İsmail Demir, “Şuan kepçeler, greyderler çalışmaya başladı. Bu yolun yapılmasına çok sevindik. Burası bildiğiniz gibi işlek bir cadde, bir sürü öğrencinin okuduğu büyük bir okul var, yıllardır toz ve çamurla iç içeyiz. Halkımız ve çocuklarımızın geleceği için uğraşıyoruz. Bu sorunun çözümü için uğraşan Büyükşehir Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” diye konuştu.