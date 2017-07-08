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08 Temmuz 2017 19:33

Midyat’ta trafik kazası: 8 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Midyat’ta trafik kazası: 8 yaralı

08 Temmuz 2017 19:33


Edinilen bilgiye göre Midyat Sanayi Mahallesi Bulvarı’nda A.B. idaresindeki 33 EGL 83 plakalı kamyon ile S.G. idaresindeki 47 NG 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik kazasında yaralanan O.G., H.N.A., G.G., D.G., S.G., N.G., S.G. ve A.B. bölgeye gelen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastane devam ederken, kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.




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