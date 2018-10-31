İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Midyat'ta turistten kuyumcuda hırsızlık

Mardin’in Midyat ilçesinde bir turist, girdiği kuyumcuda yaklaşık bin liralık ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir turist, girdiği kuyumcuda yaklaşık bin liralık ziynet eşyasını çalarak kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi Kocamanoğlu Caddesi üzerinde bir kuyumcuya gelen bir turist, deneme bahanesiyle aldığı Midyat hasırı kolye, zincirler, 3 adet yüzük ve Süryani nazarlığını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara da yansıdı.


Dükkan yetkilisi Mehmet Zeki Pekediz, böyle bir hırsızlık olayının olmasına üzüldüklerini söyledi. Pekediz, "Keşke olmasaydı, bilhassa buraya gelen yerli turistlerden hiç böyle bir şey görmedik. O yüzden fazla da dikkat etmiyorduk. İnşallah bir daha tekrarlanmaz'' dedi.


Kuyumcuda çalışan Merve Deniz ise, turistin sürekli ürün isteyip incelediğini ifade ederek, “Bayağı bir yoğunluk vardı. Müşteri ürün istedi ben çıkardım, sürekli ürün istedi çıkardım masaya, verdim ona. Deneyip bıraktığını söyledi ama hiçbir şekilde ürün bırakmadı. Her şeyi deniyordu. Ürünleri de inceleyip götürdü. Yaklaşık bin lira civarı ürün götürdü. Midyat hasırı kolye, zincirler, 3 adet yüzük ve Süryani nazarlığı götürdü. Bin liralık ürün götürdü'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.