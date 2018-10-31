Midyat'ta turistten kuyumcuda hırsızlık

Mardin'in Midyat ilçesinde bir turist, girdiği kuyumcuda yaklaşık bin liralık ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi Kocamanoğlu Caddesi üzerinde bir kuyumcuya gelen bir turist, deneme bahanesiyle aldığı Midyat hasırı kolye, zincirler, 3 adet yüzük ve Süryani nazarlığını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara da yansıdı.

Dükkan yetkilisi Mehmet Zeki Pekediz, böyle bir hırsızlık olayının olmasına üzüldüklerini söyledi. Pekediz, "Keşke olmasaydı, bilhassa buraya gelen yerli turistlerden hiç böyle bir şey görmedik. O yüzden fazla da dikkat etmiyorduk. İnşallah bir daha tekrarlanmaz'' dedi.

Kuyumcuda çalışan Merve Deniz ise, turistin sürekli ürün isteyip incelediğini ifade ederek, “Bayağı bir yoğunluk vardı. Müşteri ürün istedi ben çıkardım, sürekli ürün istedi çıkardım masaya, verdim ona. Deneyip bıraktığını söyledi ama hiçbir şekilde ürün bırakmadı. Her şeyi deniyordu. Ürünleri de inceleyip götürdü. Yaklaşık bin lira civarı ürün götürdü. Midyat hasırı kolye, zincirler, 3 adet yüzük ve Süryani nazarlığı götürdü. Bin liralık ürün götürdü'' diye konuştu.