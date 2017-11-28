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28 Kasım 2017 20:22

Midyat’ta uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Midyat’ta uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

28 Kasım 2017 20:22


Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir kafede bulunan şahsın eroin sattığı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, E.A. isimli şahsın eroin sattığı, iki şahsın da aldığını belirledi. Şahısları gözaltına alan polis, yaptığı aramada bilgisayar kasası içerisinde gizlenmiş bir miktar eroin de ele geçirdi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şahıslardan 2’si serbest bırakılırken, satıcı E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


İlçede, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.




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