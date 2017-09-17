Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda ikili eğitimimi bitireceklerini de vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin Kızıltepe İlçe Başkanlığının 6’ncı olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşan Yılmaz, dünyanın en iyi ekonomisi sıralamasının Türkiye’nin 13’üncü sıraya gelebilmesinin bir eğitim başarısı olduğunu belirterek, “Bir olalım, diri olalım ve birlikte Türkiye olalım. Türkiye cennet ama bu cenneti beraber kurduk. Dünyada 200’ün üzerinde ülke var. 25 bin dolar satın alma gücü parametresi ve kişi başına düşen milli gelir bakımından dünyada 13’ncü sıradayız. Kolay değil güzel kardeşlerim 13’üncü olmak. Bunu eğitimimizle sağladık. İşçi eğitilmiş olacak, mühendis eğitilmiş olacak, ekonomiyi yönetenler eğitilmiş olacak, doktor eğitilmiş olacak, bütün çalışanların eğitilmiş olacak ki bu üretimi yapabilesin. Cehaletle üretim olmaz. Türkiye’nin ihracatı 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar doların üzerinde. Bu Türkiye’de ki eğitimin kalitesini ve niteliğini gösteriyor. 13’üncü sıra bize yetmez, dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmemiz gerekiyor. Onun için daha kaliteli eğitimi evlatlarımıza vermemiz lazım” dedi.

“İkili eğitimi bitireceğiz”

Türkiye’de 2019 yılının sonunda ikili öğretimi bitireceklerini dile getiren Bakan Yılmaz, “600 bin yeni yeni derslik sahibi olduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 36 iken bu sayıyı 24’e düşürdük. Allah nasip ederse 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi bitireceğiz. Öğretmen sayısını da artıracağız. 580 bin öğretmen atadık. Öğretmenlerin 2’sinden biri bizim dönemimizde atandı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da önemli. Biz geldiğimizde sayı 28’di, şimdi 17’ye düştü. Bu yıl 620 okulu pilot seçtik. Her ilden var bu pilot okullarından ve yaklaşık 100 binin üzerindeki evladımıza haftada 15 saat üzerinde bir İngilizce eğitim veriyoruz” diye konuştu.

Bakan Yılmaz, kongrenin ardından Nusaybin İlçe Teşkilatının kongresine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.