Minik öğrenciler barınağı ziyaret etti

Mardin'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden anaokulu öğrencileri 2 yavru köpeğe Bıdık ve Pamuk isimlerine vererek sahiplendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın katılımı ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında çeşitli etkinler düzenledi. Hayvan barınağını etkinlikler kapsamında ziyaret eden anaokulu öğrencileri iki köpeğe Pamuk ve Bıdık isimlerini vererek sahiplendi. Etkinlikte, Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, sokak hayvanlarına verilmek üzere kedi ve köpek maması verildi. Uzman personel tarafından, sokak hayvanları hakkında bilgilendirilen öğrencilere hayvanları sevdiren hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları barınağını ziyaret ederek, yeni yapılan hayvan hastanesi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Yaman, daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. Yaman, “Cumhurbaşkanımız tarafından bize görev verildikten sonra şehirde ki gençler, öğrenciler, kadınlar ve engelliler için birçok projeyi hayata geçirdik. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdik. İçerisinde hayvan hastanesi var. Bu hastanede her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Çevre illerden de hastanemize hayvanlar getirilmekte. Burada müdahale edemediğimiz çok nadir vakalar oluyor. Bu vakaları da Türkiye´nin çeşitli illerine kendi imkanlarımızla gönderiyoruz. Burada ki hayvanları bakımlarını yapıyoruz daha sonra doğaya salıyoruz ama engelli hayvanlar burada kalıyor. Onları burada misafir ediyoruz” dedi.

Yaman, “Barınakta çalışan arkadaşlarımız sokak hayvanları hakkında vatandaşları ve öğrencilerimizi bilgilendiriyor. Şehrimizi hayvan dostu bir şehir haline getirmek el birliği ile çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret ediyorlar. Mardin huzurla birlikte, öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu” diye konuştu.