Minik öğrencilerden Mardin Arena Gazetesi’ne ziyaret

Mardin’de eğitim veren özel bir okulun öğrencileri, gazetecilik mesleğini yerinde görerek, inceleme yapmak üzere Mardin Arena Gazetesi’ni ziyaret etti.

Mardin Arena Gazetesi’ni ziyaret eden 3/A ve 3/B sınıfından oluşan yaklaşık 40 öğrenci, öğretmenleri Yusuf Engin, Naime Duyan ve Şeyhmus Dündar ile birlikte gazetenin genel yayın yönetmeni Ufuk Güngörmüş ve gazete çalışanları tarafından karşılandı. Minik öğrenciler, ilk olarak gazetenin muhabirlerinden Mihdi Aydoğan tarafından haberlerin hazırlanışı, haber kaynakları ve muhabirlik konusunda bilgi alarak gazetenin dizgi-grafik bölümünü gezdi. Burada gazetenin basıma hazırlanış kısmı olan dizgi ve grafik çalışmaları anlatılırken, minikler sordukları ilginç sorularla gazete çalışanlarına renkli anlar yaşattı. Daha sonra gazetenin basım işlerinin yürütüldüğü matbaa bölümüne geçen miniklere gazetenin tasarımcısı tarafından çeşitli bilgiler verildi. Matbaa makinesinin çalışmasını ilgiyle izleyen öğrenciler, basımı yapılan örnek gazeteleri yerinde inceledi. Oldukça eğlendikleri gözlenen öğrenciler basım sırasında şaşkınlığını gizleyemedi.

Mardin’deki gazetelerin okunma oranı, kitlelere nasıl ulaşıldığı, haber kaynakları, haberin yazılması, dizgisi ve basımına ilişkin pek çok mesleki konuda sordukları birbirinden ilginç sorularla ziyarete renk katan öğrencilerden bazıları büyüyünce gazeteci olmak istediklerini belirterek, mesleği çok sevdiklerini dile getirdi. Öğrencileri mesleki konular hakkında bilgilendirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten öğretmenler ise, kolej olarak öğrencilerin gelişimi ve gelecekte düşündükleri meslekleri yerinde inceleme fırsatı sunarak öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten gazete genel yayın yönetmeni Güngörmüş, minik öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını, her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.