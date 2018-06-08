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08 Haziran 2018 14:35

Minikler harçlıklarını yoksullar için biriktirdi

Mardin’de kreş öğrencileri, harçlıklarını biriktirerek aldıkları gıdaları, kentin sokaklarında karşılaştıkları yoksullara verdi.

Minikler harçlıklarını yoksullar için biriktirdi

08 Haziran 2018 14:35


Kreş öğretmeni Tülay Gencan, miniklerin başlattıkları gıda yardım kampanyasıyla yardımlaşma ve dayanışma bilincinin miniklere erken yaşta aşılanması ve yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirtti. Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Gencan “Miniklerin milli ve manevi duygularının gelişmesi, onların sosyal yönlerinin kuvvetlenmesi, insan hayatı ve sağlığının korunması, bireye saygı duyma bilincini gelişmesi, kendi yaşantıları dışındaki yaşamlara karşı farkındalık geliştiren bireyler olarak yetişmesi adına önemli olacak” dedi.




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