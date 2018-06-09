Miroğlu hükumetin yatırımlarını Mardinlilere aktarıyor

HDP’nin mağdur edebiyatı üzerinden seçmen üzerinde algı oluşturduğunu kaydeden Miroğlu, Mardin ve bölgeye hükümetin çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Adeta pozitif ayrımcılık yapılarak bölge insanı için daha refah alanlar, sağlıkta yenilikler, istihdam sorunu için çözüm üreten projeler hayata geçirildiğini kaydeden Miroğlu, AK Parti ile bölgenin şahlandığını ifade etti. Orhan Miroğlu, "Yatırımcıların bölgeye gelmesi, hendek ve çukur olayları yüzünden iş yerlerini kapatan binlerce vatandaşımıza huzur ve güven ortamının yeniden tahsis edilmesi ile yeniden bölgemiz hak ettiği noktalara getiriliyor. Özellikle son iki yıl içinde Mardin’de daha iyi ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Turizmdeki artış festival üzerine festival, uluslararası etkinlikler bunlar Mardin’in hak ettikleri ama geç kalan çalışmalardı. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli ve Mardin’imiz için de çok önemli. Mardin Türkiye’nin önü açık turizm potansiyeli yüksek, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarının dikkatini çeken önemli bir kent artık. Gerek hükumetimizin bölgeye aktardığı destek ve bu desteği vatandaş ile buluşturan Mardin Valisi Mustafa Yaman ve tüm ekibin çalışmaları vatandaşa tek tek anlatılmalı. Bizler bölgenin milletvekili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgemize verdiği değeri biliyor, bu bölgede gerçekleştireceği yatırımlar için destek istiyoruz. Bugüne kadar yapılan yatırım ve çalışmalara başlangıç diyebiliriz. Ülkemizin geleceği için vatandaşın kapısına gidiyoruz ve kentimizdeki huzurun devamı için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.