Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 16:31

Miroğlu hükumetin yatırımlarını Mardinlilere aktarıyor

25 ve 26 dönem AK Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu hükümetin bölgeye gerçekleştirdiği yatırımların vatandaşa doğru aktarılması için Mardinli vatandaşların kapısına giderek hem partisine destek istiyor hem de bölge yatırımlarını vatandaşlara aktarıyor.

Miroğlu hükumetin yatırımlarını Mardinlilere aktarıyor

09 Haziran 2018 16:31

HDP’nin mağdur edebiyatı üzerinden seçmen üzerinde algı oluşturduğunu kaydeden Miroğlu, Mardin ve bölgeye hükümetin çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.


Adeta pozitif ayrımcılık yapılarak bölge insanı için daha refah alanlar, sağlıkta yenilikler, istihdam sorunu için çözüm üreten projeler hayata geçirildiğini kaydeden Miroğlu, AK Parti ile bölgenin şahlandığını ifade etti. Orhan Miroğlu, "Yatırımcıların bölgeye gelmesi, hendek ve çukur olayları yüzünden iş yerlerini kapatan binlerce vatandaşımıza huzur ve güven ortamının yeniden tahsis edilmesi ile yeniden bölgemiz hak ettiği noktalara getiriliyor. Özellikle son iki yıl içinde Mardin’de daha iyi ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Turizmdeki artış festival üzerine festival, uluslararası etkinlikler bunlar Mardin’in hak ettikleri ama geç kalan çalışmalardı. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli ve Mardin’imiz için de çok önemli. Mardin Türkiye’nin önü açık turizm potansiyeli yüksek, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarının dikkatini çeken önemli bir kent artık. Gerek hükumetimizin bölgeye aktardığı destek ve bu desteği vatandaş ile buluşturan Mardin Valisi Mustafa Yaman ve tüm ekibin çalışmaları vatandaşa tek tek anlatılmalı. Bizler bölgenin milletvekili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgemize verdiği değeri biliyor, bu bölgede gerçekleştireceği yatırımlar için destek istiyoruz. Bugüne kadar yapılan yatırım ve çalışmalara başlangıç diyebiliriz. Ülkemizin geleceği için vatandaşın kapısına gidiyoruz ve kentimizdeki huzurun devamı için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç