Miroğlu: “Mardin Kalesii le ilgili çabalar yarım bırakılmamalı”

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin Kalesi'nin turizme açılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve eski Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, turizme açılması yönünde girişimlerin sürdüğü Mardin Kalesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çabaların yarım bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Miroğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür portalında Türkiye'nin en görkemli 13 kalesinin içinde Mardin Kalesi'nin olmaması önemli bir detaydır. Buna göre, Zilkale, Kilitbahir, Amasya, Alanya, Boyabat, Diyarbakır, Güvercinada, Mamure, Bodrum, Rumkale, Tirebolu, Uçhisar, Hoşap Kaleleri Bakanlığın sitesinden ziyaret edilmesi gereken tarihi mirasın önemli mekanları, kaleleri olarak belirlenmiş ve Mardin kalesi bu listede yer almamıştır. Henüz Bakanlık yetkilileriyle görüşmedim ama tahminim Mardin Kalesi'nde radar olması gerekçesiyle turizme kapalı olduğu için bu listeye alınmadı. Alınması gerekmez mi, bence gerekirdi. Listeye alınırdı ve altına bir not düşülürdü. ‘Kale barındırdığı askeri tesis nedeniyle bugün için ziyarete kapalıdır ama kalenin açılması için de çeşitli girişimler devam ediyor' denilebilirdi” diye konuştu.

Listenin Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini ortaya koyduğuna ancak Mardin Kalesi gibi üzerine kitaplar yazılacak bir mirasın burada yer almamasının üzücü olduğunu dile getiren Miroğlu, “Bu hadise, Mardin'i Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmanın en geçerli ve kıymetli yolunun kalenin ziyarete açılması gerektiği olduğunu göstermiştir. Listeyi hazırlayanların Mardin kalesini hatırlamamış olması düşünülemez bile. Sorun, bütün Mardin sevdalılarının sırtında bir kambur gibi duran, bu kapalı halin sürüyor olmasıdır. Milletvekilliğim döneminde kalenin açılması için ilgili bakanlarla temaslar sağladık. Bu süreçte çok iyi diyalog ve bilgilendirmelerde bulunduk. Bakan Numan Kurtulmuş ile kaleye bile çıktık ve bu çalışmalar çok geniş bir kamuoyu oluşmasına yol açtı. Ama sürece sahip çıkmada eksiklik ve ihmaller de olmadı değil. Durum bugün de çok farklı değil. Ama başarabiliriz. Mardin Kalesi'nin turizm stratejileri ve tanıtımı söz konusu olduğunda, neredeyse yok farz edilen varlığını sahiplenebilir ve bu meseleyi, fikri zikri ne olursa olsun herkesin ortak meselesi haline getirebiliriz. Bu haber vesilesiyle, bu meseleyi yeniden hatırlatmak ve ilgili bakanlarımızla süreci yeniden konuşmak ve diyaloga geçmek gerektiğini ifade etmek istedim. Kuşkusuz bu çabalar sürmeye devam edecektir” dedi.