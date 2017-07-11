Miroğlu, şehit polis Bekdaş’ın mezarını ziyaret etti

Miroğlu, şehitlerin hayatları pahasına Türkiye’nin bağımsızlığını ve onurunu koruduğunu vurguladı.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle, darbe girişimi gecesinde Ankara Gölbaşı’nın bombalanması sonucu şehit olan Midyatlı özel harekat polisi Velit Bekdaş’ın ailesini ve mezarını ziyaret etti. İlk olarak şehidin ailesini ziyaret eden Miroğlu, şehit babası Abdulkadir ve annesi Leyla Bekdaş’a bir kez daha başsağlığı temennisinde bulundu. Miroğlu’na, Midyat Müftüsü Mehmet Şafii Bilik, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Olcay Sekizkardeş ve Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan ile partiler eşlik etti. Burada konuşan Miroğlu, “Askerlerimiz, polislerimiz ve korucu ailelerimize yönelik terör saldırılarında hayatını kaybeden çok aile gördük, bu metanete hepsinde şahit olduk. Allah’a çok şükür hepsi aynı metanetle ve aynı sabırla bu şehadeti karşılıyorlar. Aileleri, anneleri, babaları çok vakur durdular. Tıpkı hacı amcamızın durduğu gibi. Cenaze günü de beraberdik gösterdiği sabrı unutmayız tabi, ona müteşekkiriz" dedi.

Miroğlu ve beraberindekiler daha sonra şehidin mezarını ziyaret etti. Burada konuşan Miroğlu, “Şehitlerimiz ölümsüzdür. Şehitlerimizin hayatları pahasına Türkiye’nin bağımsızlığını ve onurunu koruduklarını biliyoruz. Bu koruma için şehitlerimize ayrı ayrı minnet borcumuz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.