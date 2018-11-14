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Mısır tarlasında mühimmat bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir mısır tarlasında 55 kilogram plastik patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir mısır tarlasında 55 kilogram plastik patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından mısır tarlasında yapılan aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

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