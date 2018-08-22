MKYK üyesi Miroğlu Mardin’de hemşerileri ile bayramlaştı

Olağan Kongresinde Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) listesine seçilen 25. ve 26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu göreve getirilmesinin ardından Mardin’e gelerek MKYK üyesi olarak Kurban Bayramını Mardinli hemşerileri ile birlikte geçirdi. Miroğlu Mardin’de yoğun geçen bayram mesaisinin yanı sıra vefat eden oğlu Zerdeşt’in mezarını da ziyaret ederek duygu dolu cümleler paylaştı.

MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve Eşi Canan Miroğlu için görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Mardinlilerle bayramlaşan Miroğlu daha sonra oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretini sosyal medya üzerinden paylaşan Miroğlu ’’Sevgili Zerdeşt , bayramın kutlu olsun oğlum. Canım benim, milletvekili olarak iki dönem sevgili Mardin halkını temsil ettiğim zamanlarda senin ne kadar sevindiğini hiç unutmayacağız. Partimizin Afyon’daki istişare toplantısında Başkan Erdoğan ile karşılaşmış ve sen ona sevgi dolu bakışlar yöneltmiştin. O fotoğrafın bugünü aydınlatıyor. Baban şimdi Başkan Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bu zor sürecinin siyasetini yapacak. Oysa ben 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra yüreğime biraz huzur vaat ederek, Ankara’da kitapçıları dolaşmış ve içimi müthiş bir okuma hırsıyla dolduran çok sayıda kitap almıştım. Eve kapanmanın ve okumanın hazırlığını yapıyordum. Başkan Erdoğan göreve çağırdı, bütün planlar altüst oldu. Türkiye’yi savunacağız oğlum, bu ülkenin geleceğine kastedenlere reisle beraber, halkla beraber one minute diyeceğiz. Bütün gün aklımdan çıkmadı, yaşasaydın kimbilir ne kadar çok sevinecek ve tekerlekli sandalyeye mahkum hayatını umursamadan, Mardin, Trabzon, Diyarbakır, Hakkari, Edirne, İzmir, Adana, Mersin, Konya, say sayabildiğin kadar, bütün Türkiye’yi beraber dolaşmak için ne kadar büyük, ne kadar hayranlık verici bir heyecan duyacaktın” dedi.