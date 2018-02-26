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26 Şubat 2018 15:09

Muhtardan ‘çocuk gelin’ tepkisi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmek üzereyken kurtarılan kız çocuğunun kayıtlı olduğu köyün muhtarı Faruk Urtekin, küçük yaşta çocukların evlendirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Muhtardan ‘çocuk gelin’ tepkisi

26 Şubat 2018 15:09


Kızıltepe’de, önceki gece Yaşar köyü nüfusuna kayıtlı 13-14 yaşlarındaki F.B.’nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.


Kız çocuğunun nüfusuna kayıtlı olduğu Yaşar köyü muhtarı Faruk Urtekin, “Küçük gelin ile ilgili iki gündür basına yansıyan haberde kız çocuğunun ve ailesinin bizim köyde yaşadığı bilgisi geçiyor. Ancak 30 yıldan bu yana Kızıltepe ilçe merkezinde oturuyorlar. Bizim köyde oturmazsalar da biz bu tür şeylere karşıyız. Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine karşıyız. Umarız böyle durumların önüne geçilir. Son olmasını istiyoruz. Bu yaştaki çocukların okulda olmasını istiyoruz” dedi.




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