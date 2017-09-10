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10 Eylül 2017 13:09

Mülteci çocuklar Mardin Müzesi etkinliklerine katıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan mülteci kampındaki Suriye ve Irak uyruklu çocuklar, Mardin Kent Müzesi etkinliklerine katıldı.

Mülteci çocuklar Mardin Müzesi etkinliklerine katıldı

10 Eylül 2017 13:09


Midyat Konaklama Tesisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kampında Barınan Suriye ve Irak uyruklu geçici sığınmacı ailelerin çocukları, Geçici Eğitim Merkezinde ana dilleriyle eğitilirken, kamp dışında çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanarak, farkındalık çalışmalarıyla buluşturuluyor. Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Bedrettin Şahin ve merkezde görevli öğretmenler eşliliğinde Mardin Kent Müzesine getirilen 35 Suriye ve Irak uyruklu öğrencilere, kök boya ile baskı sanatı, ebru sanatı ve Hacivat boyama etkinliklerine katıldı. Gün boyunca öğretmenleri ile müze görevlilerinin gözetiminde etkinliklere katılan öğrenciler, öğle yemeğini de öğretmenleriyle birlikte yedi.


Memleketlerini terk etmek zorunda kalan mülteci ailelerin çocuklarına, yeni bir hayat kurmalarını sağlamak ve kayıp bir neslin oluşmaması için kaliteli bir eğitim verildiğine dikkat çeken eğitim merkezi yetkilileri, anaokulundan liseye kadar çocukların kendi dillerinde eğitim görmelerinin sağlandığını söyledi. Yetişkinler için de, yabancı dil, Türkçe kursları, dikiş, nakış, ebru sanatı, kuaförlük, halı dokuma gibi kurslar açılarak, meslek sahibi olmaları sağlanıyor. Bu yıl 82 ayrı kurs açıldığı ve kampta bulunanların bu kurslardan yaralandığı belirtildi.



“Çocuklar eğlenirken eğitiliyor”


Geçici Eğitim Merkezi yetkilileri, kampta bulunan çocuk ve gençleri örgün ve yaygın eğitimlerle hayat tutunmalarının sağlandığını ifade etti. Yetkililer, “Örgün ve yaygın eğitim ile birlikte sosyal etkinliklerle çocuklarda ve gençlerde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu tür psiko-sosyal etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Bu çalışmalar sayesinde iç savaştan en çok etkilenen çocukların yaşadıkları olumsuzlukları daha çabuk unutmaları sağlıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de yaşadıkları travmalardan kurtuluyor” dedi.




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