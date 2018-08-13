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13 Ağustos 2018 12:46

MÜSAİD’dan 19 dilde ekonomiye destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Mardin İl Başkanı Nurettin Kasap bir haftadır yaşanan ekonomik baskı ve darbe girişimlerine 19 dilde hazırladıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.

MÜSAİD’dan 19 dilde ekonomiye destek

13 Ağustos 2018 12:46

Kasap, ABD ‘nin uluslararası hukuk tanımadan aldığı kararla Kudüs’ü başkent yapma provokasyonu ile başlayan bir süreç olduğunu belirerek, sanayici iş adamları olarak bu zorlu süreçte sonuna kadar hükümetin ve devletin yayında olduklarını söyledi.


MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap ABD’nin ekonomik baskısına tepki gösterdi. Kasap yaptığı yazılı açıklamada, “15 Temmuzda hain FETÖ’nün askeri darbe ile yapamadıklarını 10 Ağustosta’ta ekonomik darbe ile deniyorlar. Kısa vadede zor bir dönem yaşayabiliriz ancak Türkiye yine güçlenerek bu krizi atlatacak. ABD kurşunu bacağına sıkıyor. Hem siyasi, hem de ekonomik güveni sarsacak oyuna ve algıya gelmeyelim. Hükümet gerekli tedbirleri alıyor, hükümetimize, ülkemize ve milletimize güvenelim panik yapmayalım” dedi.


19 dilde yayımlanan açıklamada millete panik yapılmaması uyarısında bulunan Kasap, hükümetin gerekli tedbirleri aldığını, bundan kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini kaydetti. Kasap, "Bu yaşanan normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil. Biz 19 dilde basın açıklaması yaparak sanayicimize ve esnafımıza ve vatandaşımıza hükümetin gereken tedbiri alarak panik ve algı oluşturacak bir durum olmadığını beyan ediyoruz. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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