MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, Türkiye ve ABD arasında yaşanan siyasi gerilimle ilgili olarak, ABD’nin Türkiye’yi kıskaç altına almayı hedeflendiğini belirterek, “Türkiye, ABD’nin hedef alacağı küçük bir ülke değil. Bakanlarımıza karşı yapılan açıklama için özür bekliyoruz” dedi.

Kasap, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, taraflara karşılıklı ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlattıklarını ifade etti. Siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğine vurgu yapan Kasap, “Her iki ülke arasındaki geçmişten gelen dostluğun göz ardı edilircesine üretilen söylemlerin gerek ticari, gerekse sosyal anlamda tamiri zor tahribatlar yapmasından endişe duymaktayız. ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2017 yılı itibariyle 18.7 milyar dolara ulaşmıştır ve bu rakamın 2018 yılı içerisinde 20 milyar doları aşmasını umuyoruz. Son 10 yılda ABD’nin Türkiye’den yapmış olduğu ithalatın yaklaşık yüzde 50 artması ve Türkiye-ABD arasındaki karşılıklı mal ticaretinin 2018’in ilk 5 ayında bir önceki yılın ilk 5 ayına kıyasla yüzde 9 artması iş dünyası tarafından sevinçle karşılanırken, bu ticari ivmeyi sekteye uğratacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatırız” dedi.