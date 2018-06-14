MÜSİAD Mardin Şube Başkanı TÜİK’in büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü belirten Kasap, “Türkiye ekonomisi, böylece OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer alırken, G 20 ülkeleri arasında ise yüzde 7,7 oranında büyüyen Hindistan’dan sonra 2’nci sırada yer almıştır. ABD’nin yüzde 2,8, Almanya’nın yüzde 2,3, Endonezya’nın yüzde 5,1 ve Çin’in yüzde 6,8 büyüdüğü bu dönemde, Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğunu bu gelişme takdire şayandır” dedi.

“Endişe duyulmaması gerek”

Ekonominin kıskaca alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Kasap, “Biz bu rakamları bulunduğumuz duruma göre yorum yapmak istersek, son dönemlerde Türkiye’ye içeriden ve dışarıdan saldırılar gerçekleştiriliyor. Türkiye ekonomisi çok kötü bir duruma gidiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu rakamlar Türkiye’nin içinde bulunduğu durum Dünya’nın en iyi ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor. Türkiye halkı bu konuda müsterih olsun. Seçim öncesi FETÖ darbesini yapan ve destek verenlerin yapmış olduğu ekonomik kıskaç savaş gibi, bunu görüyoruz. Seçimden sonra bu endişe ortaya kalkacak ve bu konuda endişe duyulmaması gerektiğini belirtiyorum” diye konuştu.

“Bölgemizde yatırımlar gerçekleşiyor”

Bütün Türkiye’ye yapılan yatırımlar gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya da yatırımlar yapıldığını kaydeden Kasap, “AK Parti hükümetinden önce, özellikle bölgemiz kalkınma da geride olduğu için, o istenen açık kapanmış değil. En son Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir teşvik vardı. Mazıdağı’na yapılan Bakır Fosfat Tesisi yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapmış. Kim tarafından yapılmış? Özel bir firma, devlette buna destek vermiş. Mardin’de bulunan organize sanayi bölgesinin tamamını kapsayacak kadar büyük bir yatırım. Demek ki bölgemize yatırımlar yapılıyor, destekler veriliyor. Bu yatırımlar daha da artarak inşallah istihdama da destek olur” ifadelerinde bulundu.