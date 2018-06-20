MÜSİAD Mardin Şubesinden Cumhurbaşkanına destek

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin son 16 içinde yurtiçi ve yurtdışından kendi aleyhine tertiplenmiş provokasyonların aciz hedeflerini başarıyla bertaraf ederek doğru bildiği yolda ilerlemesini sürdürdüğünü bilerek, “Sosyal tahriklerden algı oyunlarına, hukuki manipülasyonlardan milli birliğimize karşı suikast planlarına ve hatta darbe girişimine kadar, yoluna çıkarılan her engeli feraset ve sabırla atlatmış ve nice imtihanlardan güçlenerek çıkmıştır” dedi.

16 yıllık siyasi istikrarın ekonomiye sağladığı yüzde 5,9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirin 8,6 katına çıkmasının bu durumun en önemli kanıtı olduğunu dile getiren Başkan Kasap, “Hayata geçirilen mega projeler, teknolojik yatırımlar, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar, alternatif enerji kaynaklarının artırılması, ulusal hedeflerin çok ötesinde, uluslararası ekonomik arenada söz sahibi bir Türkiye’nin varlığını işaret etmektedir. Kim ne yaparsa yapsın bizleri, inandığımız ve kendimizi adadığımız bu yoldan, memleket sevdamızdan döndürememiştir ve döndüremeyecektir. Bu topraklar memleketimizdir. Asırlar boyu, bereketin, medeniyetin, sabrın, sükunetin ve dirayetin sembolü olmuştur. Bir ekip beş biçtiğimiz toprağımızda sadece ekinler değil, nice kültürler yükselmiştir. Zorluğu sabır ile karşılayıp başarıyı sükunetle dillendiren milletimiz, adabına ve edebine uygun ilerlemiştir. Hangi ülkenin başına gelse yerle yeksan olur” denecek sıkıntıları devletimiz, halkımızın dirayetiyle yenmiştir. Şimdi, bu kadim değerlerimizi bir kez daha yükseltme vaktidir. 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğiz. Meselemiz Türkiye olursa farklılıklarımız önemini kaybeder, her fark, bize ancak güç katar, asıl gücümüz, insanımız ve insanlığımız olur, insanlığımız dünyaya, unuttuğu merhameti hatırlatır, bizim merhametimiz, mazlumların umudu haline gelir. Meselemiz Türkiye olursa umudun beşiği, yeniden bizim medeniyetimiz olur ve medeniyetimiz, ekonomisinden kültürüne, sosyal hayatından teknolojik ilerlemesine kadar her alanda inancını birlik duygusundan alır. Bizler, kısa mesafelerin değil, uzun yolların yolcusuyuz” diye konuştu.