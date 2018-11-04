Nihat Hatipoğlu, Mardin'de sevenleriyle buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu, Artuklu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle sevenleriyle buluştu.

İslamiyet üzerine yaptığı sohbet ve söyleşi programlarıyla milyonları ekranlara bağlayan Dr. Nihat Hatipoğlu, Artuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Onu Sevmek S.A.V” isimli sohbet programıyla sevenleriyle buluştu.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sohbete vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Salonu dolduran vatandaşlar, Nihat Hatipoğlu'nu görmek için adeta yarıştı. Program Artuklu Fuat Yağcı Camii İmamı Ali Fuat Erdem tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi Sanatçısı Recep Arslan'ın seslendirdiği ilahiler ilgi ve beğeniyle dinlendi. Ardından sahneye çıkan Nihat Hatipoğlu gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalarak yorumu ve anlatımıyla vatandaşlara manevi bir şölen yaşattı.

Hazreti Muhammed S.A.V.'in hayatından kesitler anlatan Nihat Hatipoğlu anlatımının sonunda seyircilerin sorularını da yanıtladı.

Gecenin sonunda Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Hatipoğlu ve Arslan'a katılımları için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Hatipoğlu'nu Artuklu'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Öztürk, “Sevgili Peygamberimizi kendine has anlatımıyla hocamızdan dinlemek derin bilgisinden istifade etmek çok değerliydi. Hocamıza davetimizi kabul edip teşrif ettiği için, kıymetli hemşehrilerimize de yoğun ilgileri için teşekkür ediyorum. Manevi duyguları burada hep birlikte paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Hatipoğlu ile hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar böyle bir program düzenlediği için Artuklu Belediyesine ve Başkan Öztürk'e teşekkürlerini iletti.