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20 Temmuz 2018 16:51

Nusaybin Belediyesinden tanıtım filmi

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, tanıtımını sağlayacak belgesel film çekti.

Nusaybin Belediyesinden tanıtım filmi

20 Temmuz 2018 16:51


Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın talimatıyla hazırlanan tanıtım filmi belediyenin sosyal medya hesaplarının yanı sıra medya ve kamuoyuyla paylaşıldı. 8 dakikalık tanıtım filminde UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde ’İnanç Parkı’ projesiyle yer alan Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi, Türkiye ile Suriye arasındaki mayınlı alanda kalan tarihi sütunlar, Beyazsu çayı, Bunisra vadisi ile görevlendirme yapılan belediye dönemindeki hizmetler ve TOKİ tarafından yapılan konutlar yer aldı.


’Destek Sizden İcraat Bizden’ sloganıyla hazırlanan tanıtım filminde ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gösteren yerlerin havadan çekilmiş görüntüleri büyük ilgi gördü.




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