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09 Mayıs 2018 13:11

Nusaybin Cumhuriyet Meydanı yeni görünümü göz kamaştırıyor

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediyesi, tarafından Cumhuriyet Meydanında yeni yapılan peyzaj ve ışıklandırmalarla meydana yeni bir görünüm kazandırdı.

Nusaybin Cumhuriyet Meydanı yeni görünümü göz kamaştırıyor

09 Mayıs 2018 13:11


Nusaybin merkezinde bulunan ve yıllardır ihmal edilen Cumhuriyet Meydanında, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni meydan yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında ekipler, peyzaj alanları, ağaç altı oturma birimleri, yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyor. Yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenerek cadde ve meydan ferah bir hale getirildi.



Meydan trafiğe kapatıldı


Cumhuriyet meydanı trafiğe kapatılırken, zemin bazalt plakalarla kaplandı ve aydınlatma, peyzaj alanları oluşturularak tören alanına bir havuz kuruldu. Yeşil alanların oluşturulduğu meydanda, oturma banklarının yanı sıra ağaç altı oturma birimlerinin de kurulumları devam ediyor. Meydanın yeni görünümü büyük takdir topladı.




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