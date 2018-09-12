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Nusaybin Emniyet Müdürü Sönmez göreve başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesine atanan Emniyet Müdürü Murat Sönmez ilçedeki görevine başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine atanan Emniyet Müdürü Murat Sönmez ilçedeki görevine başladı.


Nusaybin'de görev yapan ajans ve gazete temsilcileri, ilçeye atanan Emniyet Müdürü Sönmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Derik'ten terfi alarak Nusaybin'e atanan Sönmez, bölgenin yabancısı olmadığını belirtti. Görev süresi boyunca TEM ve KOM gibi önemli bürolarda görev yaptığını kaydeden Sönmez, Emniyet Müdürlüğü olarak Nusaybin halkına ve şehrine en iyi şekilde görev yapacaklarını kendisini de Nusaybinli olarak gördüğünü belirtti.


Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Emniyet Müdürü iken 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Sönmez, Nusaybin'e atandı. Nusaybin Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin ise Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirildi.

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