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Nusaybin Kaymakamı Balıkçılar görevine başladı

İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Kaymakam Mehmet Balıkçılar ilçedeki görevine başladı.


Nusaybin'de görev yapan basın mensupları, Erzurum'un Narman ilçesinden Nusaybin'e atanan Balıkçılar'ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Gazetecileri kabulünde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balıkçılar, Nusaybin'de Kaymakamlık ve Belediye olarak en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını belirtti. Kamu hizmetlerinin ve devletimizin sunduğu hizmetlerin en etkili vatandaşların memnuniyetine sunulması için çalışacaklarını bildiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balıkçılar, devletimizin sürdürdüğü ihya çalışmalarının en iyi şekilde sürümeyi hedeflediklerini ifade etti.


Nusaybin'de 2 yıldır belediye başkan vekili olarak da görev yapan Kaymakam Ergün Baysal Antalya'nın Finike ilçesi kaymakamlığına atanırken yerine Erzurum'un Narman İlçesi Kaymakamı Mehmet Balıkçılar atanmıştı.

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