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05 Eylül 2018 10:05

Nusaybin kayyumu tayin öncesi yatırımları halka kazandırıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesine görevlendirme yapılan ve ilçesinin çehresini değiştirmek üzere büyük yatırımlara imza atan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal yeni görev yerine gitmeden önce Nusaybin ilçesi için planladığı projeleri hayata geçirerek ilçeden ayrılıyor.

Nusaybin kayyumu tayin öncesi yatırımları halka kazandırıyor

05 Eylül 2018 10:05

Baysal, Dicle Kalkınma Ajansı ile birlikte imzaladığı protokol ile belediyede borçlanma olmadan 4 büyük projenin imzasını attı.


Nusaybin’in yenilenmesi ve terörden arınması için büyük mücadele veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçenin modern bir ilçe olması ve turizmde hak ettiği ilgiyi görmesi için vizyon projelerinin imzalarını atmayı sürdürüyor. Son kararname ile görev yeri değişen Kaymakam Baysal ilçeden ayrılmadan önce tüm projelerin startını veriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile birlikte ilçeye kazandırılacak olan 4 büyük projenin sözleşmelerini imzalayarak, dosyalarını teslim aldı.


Proje kapsamında, Nusaybin’e spor kompleksi yapımı, engel tanımayan yetenekli sınıfların oluşturulması, Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camii’nin restorasyonu ve Lozan-Cumhuriyet Caddeleri kaldırım yenileme projeleri mali olarak DİKA ve Nusaybin Belediye Başkanlığı tarafından desteklenecek. DİKA tarafından desteklenecek projeler ile belediye hiçbir borçlanmaya girmeden mali destek alacak.




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