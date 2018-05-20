Nusaybin modern bir kente dönüştü

Nusaybin ilçesinde yapılan çalışmalar dronla görüntülenirken eski ve yeni görüntülerde bir ilçenin görevlendirme yapılan belediye ile terörden turizme açılan en güzel örneklerden biri olarak nitelendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal 2 yıl içinde ilçedeki enkazın izlerini hazırladıkları projeleri hayata geçirerek ilçeyi modern görünümüne kavuşturdu. İlçe merkezinde bulunan ve yıllardır ihmal edilen Cumhuriyet Meydanında, belediye fen işleri müdürlüğü tarafından başlatılan yeni meydan yapım çalışmalarında sona gelindi. Proje kapsamında ekipler, peyzaj alanları, ağaç altı oturma birimleri, yeşil alanlar oluşturarak vatandaşın huzurla aileleri ile gezebileceği alanlar inşa etti. Yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenerek cadde ve meydan ferah bir hale getirildi. Cumhuriyet meydanı trafiğe kapatılırken, zemin bazalt plakalarla kaplandı ve aydınlatma, peyzaj alanları oluşturularak tören alanına kuru havuz kuruldu. Yeşil alanların oluşturulduğu meydanda, oturma banklarının yanı sıra ağaç altı oturma birimlerinin de kurulumları devam ediyor.

Demiryolu Islah Projesi kapsamında uzun yıllar ihmal edilen tarihi Berlin-Bağdat Demiryolunun son istasyonu olan Nusaybin sahası yıllar sonra onarıldı. Belediye ekipleri tarafından temizlen tren yolu, görüntü kirliliği ile insan ve çevre sağlığına zarar veren her türlü atıklardan arındırıldı. Yapılan bu çalışmalar ile vatandaşların rahat nefes alabilecekleri bir ortam oluşturuldu. Temiz bir yaşam alanı oluşturulan demiryolunda ağaçlandırma çalışmaları yapılarak yeşil alanlar oluşturularak oturma bankları, çevre dostu teknolojilerden solar şarj banklar, tasarruflu ve estetik aydınlatmalar ile çöp kutuları eklendi. Uzun yıllardır çalışma yüzü görmeyen ve özellikle estetik aydınlatma sistemi sayesinde gece görkemli bir görünüme kavuşan demiryolu vatandaşların büyük beğenisini toplamayı başardı.

Tüketen değil, üreten belediye

Nusaybin belediyesi Baraj Yolu üzerinde 2010 yılında 5 bin metre kare alan üzerinde kurulan fidanlıkta Nusaybin’in iklim şartlarına uygun ağaçları akasya, çınar, çam, okaliptüs, palmiye, süs bitkileri ve fidanlar başta olmak üzere 60’a yakın tür yetiştiriyor. Üretim mevsiminin başlamasıyla beraber fidanlık çalışanları tarafından tohumla üretim çalışmaları başladı. Bu çalışmalar kapsamında yeni tüpler için toprak hazırlığı, yabanı ot temizliği, mevsime uygun tohum ekimi ve boylu fidanların budama çalışması yapılıyor. Çalışmalarında hiçbir kimyasal ilaç, gübre ve katkı maddesi kullanılmayan fidanlıkta yetiştirme ortamı için toprak, ahır gübresi, kum ve çakıl karışımıyla hazırlanıyor. Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile orta refüjde palmiye ağaçlandırması yapılarak özellikle sürücülerin şikayetçi olduğu ve yıllarca sahipsiz kalan, bakımsızlıktan neredeyse kullanılamayacak hale gelen Mardin Yolun ana bağlantı yolunda asfalt serimi sonrası ağaçlandırma çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

TOKİ’de sona gelindi

İlçenin tüm cadde ve sokaklarında hummalı çalışmalar sürerken teröristlerin evsiz bıraktığı binlerce terör mağduru aile için yapılan ve tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarına geçmek üzere artık gün sayıyor. Nusaybin esnafı ve yatırımcılar işçi çıkarmak, kepenk kapatmak yerine daha çok üretim ve kazanım için yeni yatırımlar için projeler tasarlayarak KOSKEB destekleri için başvurularını sürdürüyor.