Nusaybin’de 3 yeni park hizmete giriyor

Nusaybin ilçesinde çocuklar gençler ve ailelere daha güzel yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Nusaybin Belediyesi, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal’ın girişimleriyle yapımı tamamlanmak üzere 3 yeni park alanı vatandaşın hizmetine sunmak için gün sayıyor. Parklarda çocuklar için oluşturulan çizgi film karakterleri ve spor yapacak vatandaşlar için özel spor aletleri her kesimin beğenisini kazanıyor.

İlçede Suriye sınırının kenarında ve farklı mahallelerde gerçekleştirilen yer tespitinin ardından Dicle Mahallesi Avize Sokak, Kışla mahallesi Adar Sokak ve Devrim Mahallesi Nevruz Bulvarı’nda yapılan çalışmalarda sona gelindi. Belediye tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve denetimlerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan 3 parkta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.