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29 Kasım 2017 14:31

Nusaybin’de çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin’de çok sayıda silah ele geçirildi

29 Kasım 2017 14:31


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesi Çalıköy ve Doğanlı Mahalleleri kırsalında icra edilen operasyonda, 20 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet el bombası,10 kilogram el yapımı patlayıcı, 10 adet dinamit lokumu, 105 kilogram amonyum nitrat, 65 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 2 adet anti- tank roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 bin adet 5.56 milimetre fişek, 450 adet 7.62 fişek, 20 adet 12,7 milimetre fişek, 58 adet Kaleşnikof şarjörü, 8 adet el yapımı fünye, 200 metre kablo, 2 adet piknik tüpü, 2 adet radyo, 1 adet dürbün, 1 adet el telsizi çok sayıda kitap, pil blokları, örgütsel kıyafet, yaşam malzemesi ve tıbbi malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.




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