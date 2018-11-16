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Nusaybin'de doğan bebeklerin ilk hediyesi belediyeden

Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğan bebeklerin ilk hediyesini belediye veriyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğan bebeklerin ilk hediyesini belediye veriyor.


Nusaybin'de Mardin Masa ile Kaymakam ve Nusaybin Belediye Başkanı Vekili Mehmet Balıkçılar'ın iş birliği ile yapılan uygulamada ilçede hastanede doğan bebeklere hediyelerini Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Kemal Aslan verdi. Aslan, “Ailelere yeni bireylerin katılmasının her zaman mutluluk verici olduğunu, belediye olarak ‘'Hoş Geldin Bebek'' projesi ile ailelerin sevinçlerine ortak olmayı düşündüklerini ve devletimizin bizlere verdiği imkanlar doğrultusunda onlara her zaman en iyi koşulları sağlamaya gayret göstereceğiz. İnşallah onlarda ileride güzel ülkemizde birbirinden başarılı bireyler olarak hizmet verecekler. Bu vesile ile yeni doğan bebeklerimize aile saadeti içerisinde sağlıklı huzurlu bir ömür diliyor, ailelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum” dedi.

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