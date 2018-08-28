Nusaybin’de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi

Nusaybin Yenituran Mahallesi Lozan Cadde üzerinde Aziz Ç. isimli vatandaşa ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa bir süre sonra mutfaktaki yangın dumanı bütün evi sardı. Dışarı çıkan dumanları gören vatandaşlar, Nusaybin İtfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içine girdiklerinde dumandan zehirlenen Aziz Ç. isimli kişi ile karşılaştı. Ekipler, zehirlenen Aziz Ç.’yi temiz hava alması için balkona çıkararak ilk müdahaleyi yapıt. Aziz Ç. daha sonra olay yerine gelen ambulansa taşınarak Nusaybin Devle Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.