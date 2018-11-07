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Nusaybin'de gençler tiyatro sahnesinde buluştu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kültürel etkinliklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kültürel etkinliklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Nusaybin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen etkinlikler kapsamında sahnelenen ''Yedi Güzel Adam'' tiyatrosuna gençler yoğun ilgi gösterdi.


Mitanni Kültür Merkezinde 2 gün boyunda sahnelenen tiyatro gösterisine binlerce öğrenci ve genç katılım sağladı. ''Yedi Güzel Adam'' oyunu ile sahneye çıkan tiyatro sanatçıları Nusaybin'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

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