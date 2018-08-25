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25 Ağustos 2018 17:13

Nusaybin’de içme suyu borusu patladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinden, Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana su borusu patladı.

Nusaybin’de içme suyu borusu patladı

25 Ağustos 2018 17:13

Göle dönen belgeye bölgeye gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağladı.


Subaşı bölgesinden Mardin ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu ana su boru hattı karayolu kenarında patladı. Patlayan su borusundan çıkan su 5 metre yükselirken, su nedeni ile karayolu göle döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve MARSU ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suyu kesmesinin ardından jandarma görevlileri de karayolunda bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.


Bir sure kapanan yol, suyun kesilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.


Su borusunu onarmak için çalışmalara başlandığı öğrenildi.




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