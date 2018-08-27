Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 14:30

Nusaybin’de kanalizasyon borusu patladı evleri su bastı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde evlerini kanalizasyon suyu basan aileler geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

Nusaybin’de kanalizasyon borusu patladı evleri su bastı

27 Ağustos 2018 14:30


Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Altan Sokak üzerinde bulunan Tatlı ve Doğan-1 apartmanlarındaki bodrum katları patlayan kanalizasyon borularındaki suyla doldu. Bodrum katlarında oturan Kaymaz, Alp, Şahin, Karasungur ve Doğan aileleri geceyi komşularında geçirmek zorunda kalırken MARSU ekipleri çalışma başlattı. Evini su basan Talat Alp, bazı eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Halı, yorgan, bazı kuru gıdamız ıslanarak kullanılamaz hale geldi. Çaresizlikten engelli çocuğumu komşulara götürmek zorunda kaldım. Bodrum katta 3 aile var, geceyi komşularımızda geçirmek zorunda kaldık” dedi.


Su basması nedeniyle birçok ailenin bu şekilde mağdur olduğunu ifade eden Ahmet Karasungur ise yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek, “Arıza giderilmeden ayrıldılar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç