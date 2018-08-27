Nusaybin’de kanalizasyon borusu patladı evleri su bastı

Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Altan Sokak üzerinde bulunan Tatlı ve Doğan-1 apartmanlarındaki bodrum katları patlayan kanalizasyon borularındaki suyla doldu. Bodrum katlarında oturan Kaymaz, Alp, Şahin, Karasungur ve Doğan aileleri geceyi komşularında geçirmek zorunda kalırken MARSU ekipleri çalışma başlattı. Evini su basan Talat Alp, bazı eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Halı, yorgan, bazı kuru gıdamız ıslanarak kullanılamaz hale geldi. Çaresizlikten engelli çocuğumu komşulara götürmek zorunda kaldım. Bodrum katta 3 aile var, geceyi komşularımızda geçirmek zorunda kaldık” dedi.

Su basması nedeniyle birçok ailenin bu şekilde mağdur olduğunu ifade eden Ahmet Karasungur ise yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek, “Arıza giderilmeden ayrıldılar” diye konuştu.