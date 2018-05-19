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19 Mayıs 2018 13:00

Nusaybin’de polis halk iç içe

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Nusaybin ilçesinde iftarını açarak esnafı ziyaret etti.

Nusaybin’de polis halk iç içe

19 Mayıs 2018 13:00


Emniyet Müdürü Hasan Onar, Nusaybin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin ile birlikte esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Nusaybin’de güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ortamından memnun olan vatandaşlar bu memnuniyetini Emniyet Müdürü Hasan Onar’a aktardı.


Onar, bölgede görev yapan polis memurları ile de bir araya gelerek, seçim sürecinde alınacak tedbirler, bölge halkının huzuru ve emniyeti için istişarelerde bulundu. Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı emniyet personelini tebrik eden Onar, huzur ortamı ile bölgedeki turizmdeki canlılığın da devam etmesi için güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.




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