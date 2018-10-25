Nusaybin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Lozan Caddesi, İpek Yolundaki Aydınlar Kavşağında göletler oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Dicle, Yenişehir, Selahattin Eyyubi ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok bodrum kat ve evin avlusunu su bastı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekiplerinin taşkınların yaşandığı bölgede su tahliyesi yaptığı belirtildi.