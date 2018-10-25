İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN (İHA) – Mardin’in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Lozan Caddesi, İpek Yolundaki Aydınlar Kavşağında göletler oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Dicle, Yenişehir, Selahattin Eyyubi ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok bodrum kat ve evin avlusunu su bastı.


Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekiplerinin taşkınların yaşandığı bölgede su tahliyesi yaptığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.