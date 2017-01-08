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08 Ocak 2017 15:13

Nusaybin’de silah ve mühimmat bulundu

Nusaybin’de silah ve mühimmat bulundu

08 Ocak 2017 15:13

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçildi.
Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Başyurt Sokak üzerinde devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında bir tünel içerisinde arama yapıldı. Aramada 18 adet roket sevk motoru, 2 adet anti tank roket, 3 adet anti-personel roket, 2 adet el telsizi, montaj yapılabilen silah dürbünü ve uzun namlulu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, tünel kapatıldı.



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