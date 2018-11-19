Nusaybin'de sohbet ve ilahi dinletisi

Dr. Mustafa Karataş, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan katılımıyla ”Sohbet ve İlahi Dinletisi” programı düzenlendi.

Programda Nusaybinlilerle buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Abdurrahman Önül ve Recep Arslan ilahi, sohbet ve anlatımları ilgiyle dinlendi. Şerif Başak konferans salonunda düzenlenen programa, Nusaybin Belediyesi'nin müdürleri kamu kurum, kuruluş yönetici ve müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı kültür ve sosyal işler müdür vekili Nurettin Şimşek'in konuşması ve Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül ve Recep Arslan sahne alarak, birbirinden güzel ilahiler seslendirildi. İlahi dinletisinden sonra sohbet bölümünde Hz. Peygamberin hayatından kesitler, hadisler ve rivayetler aktaran Prof. Dr. Karataş, gerçek anlamda Müslümanlığın nasıl olması gerektiği konusunda duygulu anlatımıyla vatandaşlarla paylaştı. Programın sonunda Karataş, Arslan ve Önül'e günün anısına plaket ve çiçek takdim edildi.