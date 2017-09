Nusaybin’e Sosyal Sirk Festivali düzenlenecek

Konuya ilişkin Her Yerde Sanat Derneğinden yapılan açıklamada, “10 binin üzerinde çocuk, kahkahaya boğan sirk gösterilerine seyirci olarak katılacak. Festivaller bu bölgede daha bir anlamlı, çünkü çocukların doya doya gülmeye, oynamaya, savaşları unutmaya ve çocukluklarını tümüyle yaşamaya en çok ihtiyaç duydukları yerlerden birisi Güneydoğu Anadolu. Bu yıl yedincisi gerçekleşecek sosyal sirk festivali Her Yerde Sanat Derneği v Sirkhane ile Uçan Kütüphane isimli projenin çocuklara bir armağanı. Çocuklar doya doya gülsün diye. Ve bu yılın teması ‘Kahkahanın aksanı olmaz’ Yine bu yıl, Sirkhane Sosyal Sirk Evi’nde eğitim alan Suriyeli, Mardinli, Nusaybinli, Iraklı çocuklar sahnede binlerce seyirciye hünerlerini sergileyecek. Afganistan, Almanya, Amerika, Venezualla’dan gelen konuk sanatçılar ve yerel çocukların gerçekleştirecekleri gösteriler barışı, uyumu, dostluğu simgeliyor. Bu yıl festivale dünyanın en iyi sosyal sirk okullarından birisi olan ve Afganistan’da yer alan Mobile Mini Circus for Children isimli sirk okulundan mülteci gençlerde katılacak. Ayrıca Venzuella, Almanya, Amerika ve Kanada’dan da profesyonel sirk sanatçıları profesyonel gösterileriyle festivali renklendirecekler. Her Yerde Sanat Derneği’nin düzenlediği festivale yerel otoriteler, ulusal ve uluslararası kurumlarda destek vermekte. Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Programı, İstanbul Goethe Enstitüsü ve Uçan Kütüphane Projesi, Welthungerhilfe Derneği, Mardin Müzesi gibi kurumların destekleri var” denildi.