Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 12:23

Nusaybinli çocuklar için modern parklar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevlendirme yapılarak hizmet veren Nusaybin belediyesi çocukların sağlık gelişimi ve huzurla büyüyebilmeleri için ilçede ki parkların yanı sıra ilçedeki okulların bahçelerine yeni parklar inşa ediyor.

Nusaybinli çocuklar için modern parklar

24 Temmuz 2018 12:23


Nusaybin Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullara ve parklara modern ve fonksiyonel çocuk oyun grubu kuruluyor. Nusaybinli çocukların daha modern alanlarda hoşça vakit geçirmeleri amacıyla, DSİ Barajı piknik alanına 1 adet iki kuleli çocuk oyun grubu, Beyazgül Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokuluna çocuk oyun gruplarının kurulumu tamamlandığı açıklandı. Belediye yetkileri ilçede ki çocukların huzurla ve neşeyle büyümeleri için çocuklara yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç